Fischereikarten

Für den Fis­chfang vom 1. März bis 30. Sep­tem­ber 2020 in der Suhre, von der Oeden Gasse (Gemein­de­gren­ze Unterentfelden/Suhr) bis zum Lochwuhr in Buchs, gibt die Ortsbürgergemeinde Suhr eine beschränk­te Anzahl Fis­chereikarten ab. Der Preis für eine Karte beträgt Fr. 295.–. Seit 1. Jan­u­ar 2010 ist ein Sachkun­de­nach­weis oblig­a­torisch. Ein­wohn­er von Suhr erhal­ten den Vorzug, allfäl­lig übrige Fis­chereikarten wer­den auch an Auswär­tige vergeben.

Anmel­dun­gen mit dem entsprechen­den Sachkun­de­nach­weis (Kopie) sind bis spätestens 24. Jan­u­ar 2020 schriftlich an den Gemein­der­at Suhr zu richt­en.

Gemein­der­at Suhr