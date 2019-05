FTV Staffelbach auf dem 3. Platz

In der Suh­ren­matt-Turn­hal­le in Buchs tra­fen sich am Wochen­en­de des 4./5. Mai 25 Mann­schaf­ten zur Aar­gau­er Mei­ster­schaft im Schnur­ball. Orga­ni­siert wur­de die­ser Anlass vom Damen­turn­ver­ein Buchs in Zusam­men­ar­beit mit dem Aar­gau­er Turn­ver­band.