1,8 Mil­lionen Men­schen mit Behin­de­rung leben in der Schweiz. 90 Pro­zent davon wurden durch eine Krank­heit oder einen Unfall behin­dert. Men­schen, die in einer so ver­än­derten Lebens­si­tua­tion stehen, brau­chen wieder Ori­en­tie­rung. Eine so krasse Ver­än­de­rung der Lebens­ge­wohn­heiten zieht jedem Men­schen den Boden unter den Füssen weg.

Pro Infirmis ist als erste Anlauf­stelle für Fragen um Behin­de­rung eine wich­tige Stütze bei der Über­win­dung der Unsi­cher­heit und auf dem Weg zur aktiven Gestal­tung des «neuen» Lebens. Mit der Bera­tung und anderen Dienst­leis­tungen begleiten sie Men­schen zu einer mög­lichst auto­nomen Lebens­form und unterstützen die Betrof­fenen beim Finden ihres Lebens­weges.