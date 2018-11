Fussballstadion Aarau: Abstimmung verzögert sich

Ursprünglich sah der Ter­min­plan die Volksab­stim­mung bere­its im Früh­jahr 2019 vor.Die län­gere Behand­lung der BNO im Ein­wohn­errat hat zu ein­er Verzögerung geführt, die dur­chaus Vorteile bringt: Das Aarauer Stim­mvolk wird im Herb­st 2019 detail­liert wis­sen, wie das geplante Quarti­er im Tor­feld Süd ausse­hen wird, weil bis zu diesem Zeit­punkt der Gestal­tungs­plan des Stad­trats vor­liegen wird.

Die Orts­bürg­erge­meinde ist am angepassten Pro­jekt in der­sel­ben Grössenord­nung beteiligt wie am ursprünglichen Sta­dion­pro­jekt. Über die defin­i­tiv­en Verträge, die z.T. bere­its aus­gear­beit­et sind, wird die Orts­bürg­er-

gemeinde in der Som­merge­meinde 2019 befind­en.