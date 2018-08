Der Unfall, der leicht fatale Folgen hätte haben können, ereig­nete sich am Samstag, 25. August, kurz nach 20 Uhr in Köl­liken. Vom Dorf­zen­trum kom­mend war der 46- jäh­rige Schweizer in einem BMW auf der Haupt­strasse unter­wegs. In der Folge bog er nach links in die Schö­nen­wer­der­strasse ein.

Dabei verlor er auf nasser Fahr­bahn die Herr­schaft über seinen Wagen, der schleu­dernd von der Strasse abkam. Folg­lich erfasste er zwei Fuss­gänger frontal, die sich gerade dort auf dem Trot­toir befanden. Der Wagen kam schliess­lich mit Total­schaden in der Böschung beim angren­zenden Restau­rant Bären zum Still­stand.