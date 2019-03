Galakonzert 2019 der Stadtmusik Aarau – eine musikalische Reise

Die­se Rei­se beginnt auf hoher See mit der Atlan­tik­flot­te, den Guar­di­ans of Peace, wie sie James Hosay aner­ken­nend nennt. In der Appa­la­chi­an Over­tu­re blei­ben wir in den Staa­ten. James Bar­nes hat sei­ne Kom­po­si­ti­on im Süd­osten Ame­ri­kas ange­sie­delt. Danach wer­den Sie mit Musik der bei­den ABBA-Köp­fe Ben­ny Ander­son und Björn Ulva­eus nicht nach Schwe­den, son­dern nach Meran und Bang­kok ent­führt, wo der Schach­mei­ster Ana­to­ly Ser­gievsky sei­nen Titel gegen einen ame­ri­ka­ni­schen Her­aus­for­de­rer ver­tei­di­gen will. Das Stück heisst Anthem und bil­det das Fina­le des 1. Aktes des Musi­cals «Chess». Im Stück Colos­sus fin­den wir uns im fried­li­chen Inn­tal wie­der, der Hei­mat des Rie­sen Hay­mon, der nach einem fürch­ter­li­chen Kampf mit sei­nem Kon­tra­hen­ten Thyr­sos aus Reue über sei­nen Sieg ein Klo­ster bau­en liess.

Mit den Stücken Schmu­Do, Ara­bi und Zwer­gen­auf­stand wer­den Sie von den Tam­bou­ren mit Gästen und dem Trio Pfyffe­deg­gel auf eine fast­nächt­li­che Rei­se mit­ge­nom­men.

Nun ist es Zeit für eine Rei­se­pau­se: neh­men Sie Platz in einem der beque­men Ses­sel des Broad­way Thea­ters. Nach­dem der Vor­hang mit Curtain up! hoch­ge­zo­gen wird, ent­füh­ren wir Sie nach Spa­ni­en. Traum oder Wirk­lich­keit? Das ist die Fra­ge, die sich Cer­van­tes, der Man of La Man­cha, im dunk­len Ker­ker von Sevil­la stellt. Zum Schluss der Rei­se machen wir noch einen Abste­cher in die Welt der Hexen und Gespen­ster mit Aus­schnit­ten der Musi­cals The Phan­tom of the Ope­ra­so­wie Selec­tion from Wicked.