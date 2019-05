Ganz wichtiger Sieg zum Auftakt

Die Heim­run­de der Ober­ent­fel­der, die wegen des unbe­spiel­ba­ren Ter­rains kurz­fri­stig von Ober­ent­fel­den nach Vill­nach­ern ver­legt wer­den muss­te, begann mit dem Duell gegen Elgg-Etten­hau­sen. Genau wie die Gast­ge­ber gehö­ren die Gäste aus dem Kan­ton Zürich zur gros­sen, rund sechs Teams umfas­sen­den Grup­pe, die um die Plät­ze im Mit­tel­feld kämpft. Ent­spre­chend wich­tig wäre ein Sieg im Direkt­du­ell gewe­sen.

Doch der Auf­takt in die­se Par­tie gelang den Ober­ent­fel­dern nicht nach Wunsch. Die ersten bei­den Sät­ze gin­gen mit 8:11 und 9:11 ver­lo­ren. «Wir agier­ten in die­sen bei­den Sät­zen etwas zu über­mü­tig und woll­ten zu viel. So schli­chen sich immer wie­der ein paar dum­me Feh­ler ein, was am Ende den Unter­schied aus­mach­te. Zudem hat­ten wir Mühe mit den Anspie­len von Elggs Angrei­fer Joël Fehr», ana­ly­sier­te Ober­ent­fel­dens Trai­ner Kon­rad «Koni» Kel­ler die ersten bei­den Sät­ze.

Wich­ti­ge Wen­de

Mit dem Rücken zur Wand konn­ten sich die Ober­ent­fel­der dann aber stei­gern. Sie pass­ten ihre Posi­tio­nen in der Abwehr an und konn­ten so den Ser­vice des Geg­ners bes­ser kon­trol­lie­ren. Dadurch gewan­nen sie auch im Spiel­auf­bau und im Angriff immer mehr an Sicher­heit und das Spiel­ge­sche­hen begann sich zu dre­hen. Mit 11:9 ging Durch­gang Num­mer drei an die Gast­ge­ber, die sich in der Fol­ge wei­ter stei­gern konn­ten und die Par­tie dank einem 11:5 und 11:7 in den Sät­zen vier und fünf noch zu ihren Gun­sten ent­schei­den konn­ten. «Es war ein sehr enges Spiel, das auf bei­de Sei­ten hät­te kip­pen kön­nen», so Kel­ler, der zufrie­den war mit der Lei­stung sei­nes Teams – ins­be­son­de­re auch dem Angriffs­duo um Tim Egolf und David Hol­len­stein. Letz­te­rer fei­er­te am Sams­tag sein NLA-Debüt und bestritt sei­nen ersten Ernst­kampf im Dress der Ober­ent­fel­der.