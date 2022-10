Als man Aroma noch mit «t» schrieb

Die besten Tomaten aller Zeiten habe ich vor gut 20 Jahren in einem kleinen Restaurant im Verzascatal gegessen. Sie waren lediglich mit einigen milden Zwiebelringen belegt, mit etwas Olivenöl beträufelt und ganz leicht gesalzen. Seither bin ich chronisch enttäuscht, wenn ich in einem Restaurant einen Tomatensalat bestelle. Der Geschmack der Tomaten stimmt einfach nie mehr mit jenem überein, der in meinem Oberstübchen abgelegt ist.

Genau gleich geht es mir mit dem Weissweinrisotto. In dieser Sparte hat meine Tante aus dem Misox die Messlatte so hoch gelegt, dass es zum Verzweifeln ist. Egal, welchen Risottoreis ich in unzähligen Versuchen verwendete, welchen Weisswein ich brauchte, ob ich Bouillon oder nur Meersalz nahm, Olivenöl oder Butter oder beides, ob Parmesan oder Bergkäse – kein einziges Mal klingelte der Jackpot in meinen Geschmacksknospen.

Als ich kürzlich wieder ins Misox fuhr, war ich fest entschlossen, das Geheimnis des Risottos meiner Tante zu lüften. Ich könne das Risotto ja gleich selber zubereiten, fand sie, als die Mittagszeit näherrückte. Dann stellte sie ganz gewöhnlichen San-Andrea-Risottoreis neben den Herd, reichte mir eine Zwiebel, ein Stück Butter, ein Gläschen mit «falschem» Safran und eine Flasche des selber produzierten Weissweins. Ich dünstete die Zwiebel an und den Reis, bis er glasig war, löschte auf Geheiss der Tante mit wenig Weisswein ab und schüttete gesalzenes Wasser mit Safran nach. Als sich der Reis dem idealen Garpunkt näherte, holte die Tante ein grosses Stück Parmesan aus dem Keller und rieb etwas davon in den Risotto. Ich probierte. Es schmeckte ziemlich akzeptabel.

Der Weisswein aus dem Misox war definitiv mitentscheidend für den Geschmack, so viel war mir klar. Darum goss ich, als die Tante abgelenkt war, noch mehr davon in den Reis und probierte später wieder. Nicht schlecht. Aber nicht das, was ich in Erinnerung hatte. Dann probierte die Tante und nickte zufrieden.

Irgendetwas fehlt, sagte ich und war mir sicher: jetzt kommt das Geheimnis!

Ich mache am Ende ein wenig Aromat rein, meinte die Tante, aber sonst fehlt sicher nichts.

Herrgott! Aromat!! Diesen elenden Glutamat-Bomber hatte ich bereits seit Jahrzehnten aus meiner Küche verbannt. Und ich würde lieber meine Geschmacksknospen neu kalibrieren, als dieses Zeugs wieder in meinem Essen zu haben. Und die Tomaten aus dem Verzascatal werden sofort aus meiner kulinarischen Erinnerung gestrichen. Weiss der Teufel, ob da wirklich nur Salz drauf war …