Auf ein Neues

Das Leben läuft im Schweinsgalopp! Erst noch haben die meisten von ihnen Weihnachten gefeiert, im Familienkreis gut gegessen, gelacht, getrunken. Dann vielleicht ein paar «trümmlige» freie Tage zwischen Weihnacht und Neujahr genossen und vom Silvester pfeift es im Ohr immer noch tinnitusartig wegen den vielen lauten Böllern. Die Festtage vergingen wie im Fluge und jetzt ist das neue Jahr auch schon wieder fast einen halben Monat alt.

Vielleicht haben Sie über die Festtage an Gewicht zugelegt, es mit dem Essen und Trinken übertrieben, später deswegen gelitten und sich hoch und heilig geschworen, dass sie im neuen Jahr eine Diät starten oder aufhören zu rauchen, weniger oder im Januar gar keinen Alkohol mehr trinken. Wer sich solcherlei vornimmt, ist voll im Trend, so liest man in den Zeitungen. Sich und seiner Gesundheit Sorge tragen ist nie so beliebt wie zu Beginn eines neuen Jahres. So begleitet der «Tages-Anzeiger» seine Leserschaft im Januar mit einem täglichen Fitnessprogramm. Jeder kann mitmachen, die Übungen sind kinderleicht, der Effekt sensationell. Ich habe umgeblättert, aus Gründen.

Sport steht aktuell nicht auf meinem Programm. Die Festtage habe ich nicht so erlebt, wie die meisten von Ihnen. Von einem Fondue Chinoise konnte ich nur träumen, von einem Glas Wein ebenfalls. Just vor den Feiertagen legte ich mich, wie man so sagt, «unters Messer». Je näher der Termin rückte, desto unwohler wurde mir beim Gedanken, in Narkose versetzt und aufgeschnitten zu werden. Während im Eingangsbereich des Spitals ein Weihnachtsbaum festliche Stimmung verbreitete, checkte ich ein und trug zehn Minuten später bereits das Operationshemd. «Selber schuld, man sollte solche Dinge nicht monatelang vor sich herschieben», dachte ich noch in dem kurzen Moment, bevor ich eine Zeit lang gar nichts mehr dachte.

Das nächste, das ich wieder wahrnahm, war ein Gefühl, das fast noch besser war als Weihnachten. Beim Aufwachen in einem Raum, den ich nicht kannte, wo man mich jedoch mit Namen ansprach, dauerte es ein paar Sekunden, bis mir klar wurde, wo ich war (im Aufwachraum des Spitals), warum ich hier war (Operation) und dass es vorbei war! Ein Schwall purer Freude durchströmte mich, ich setzte ein Lächeln auf, das nicht mehr aufhören wollte. Alles wird gut, jetzt war alles erledigt, das im Jahr 2022 erledigt werden musste, das neue Jahr konnte kommen — auf ein Neues!