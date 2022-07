Camping und der geliebte Abwasch

Zeig mir, wie du abwäschst, und ich sag dir, wer du bist. Dies ist mein Fazit der vergangenen Campingferien im Engadin. An den 16 grosszügigen, aber viel zu tief montierten Chromstahlabwaschtrögen auf dem Campingplatz von Silvaplana erlebt man so einiges.

Da sind die zwei kleinen Mädchen im Alter von vier und sechs, die aus dem von ihren Eltern verordneten Abwasch ein Schaumbaderlebnis machen und den halben Abwaschraum fluten, aber auch erheitern.

Auf der anderen Seite die braungebrannte, frustrierte Hausfrau über 65, die man hier täglich dreimal beim «Chrampfen» erlebt und deren Mann den Abwaschraum noch nie von innen gesehen hat.

Amüsant zu beobachten ist auch das frisch verliebte, junge Paar, das mit dem Abwasch kaum vorwärtskommt. Sich nach jedem abgewaschenen Teil liebevoll in die Augen blickt und mehr am Küssen ist als am Abwaschen.

Dazwischen eine verzweifelte Mutter, die ihren zwei halbwüchsigen Grossstadtkindern nicht nur das Campieren schmackhaft machen, sondern auch das Abwaschen beibringen will. Dabei stellen sich die zwei so ungeschickt an, dass die Mutter am Ende alles selbst abwäscht und auch abtrocknet. Sehr zur Freude der zwei Obercoolen.

Den Vogel abgeschossen hat ein kleiner, rundlicher Italiener, Mitte 40, mit Gelfrisur, weissem Designer-Shirt und schwarzem Umhängetäschchen. Seinen ganzen Abwasch – er muss von mehreren Tagen stammen – fuhr er mit seinem Leichtalu-Wägelchen bis vor den Abwaschtrog. Dort überliess er die ganze Arbeit seiner über 80 Jahre alten «Nonna», während er draussen einen Espresso schlürfte und mit Kollegen telefonierte. Für den Rücktransport war er dann wieder zuständig, denn man soll auf dem Campingplatz ja sehen, dass er gearbeitet hat.

Dass man in den sozialen Medien nicht nur live kocht, sondern auch live abwäscht, hat eine junge Deutsche, in bauchfreiem Top, gezeigt. Während ihrem ganzen Abwasch war sie «live auf Sendung», tratschte und grinste immer wieder ins Handy und liess ihre Community am Erlebnis teilhaben.

Weniger spektakulär, aber effizienter mache ich es hin und wieder. Zücke den Geldbeutel und überlasse den Abwasch – wie zu Hause – der Maschine.