Das kann nicht bis 2023 warten

Die Geschenke sind ausgepackt, die Bäuche wölben sich, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Alle Jahre wieder! Mit dem nahenden Jahresende blicke ich gerne auf das Vergangene zurück. So viele Highlights, schöne Begegnungen und unvergessliche Momente. 2022 war für mich ein schönes Jahr. Vor lauter Rückblicken und Erinnerungen gelange ich an den Punkt, wo ich mich dann immer frage: War das alles oder gibts was, das ich noch unbedingt in diesem Jahr erledigen muss? Hab ich alles gesagt, was ich zu sagen habe? Habe ich die Fragen gestellt, deren Antwort ich benötige? Kann das noch bis 2023 warten oder muss es noch 2022 raus? Und wie schon in den vergangenen Jahren lautet meine Antwort: Ja, es gibt noch so einiges, das ich noch in diesem Jahr sagen möchte, und zwar hier und jetzt.

Was ich noch sagen wollte: Das Ohr ist der unangenehmste Ort, um einen Pickel zu haben. Apropos unangenehm: Bevor man das Haus verlässt, lieber noch einmal prüfen, ob man den richtigen Rucksack dabei hat. Damit kann man sich viele enttäuschte Gesichter ersparen – vor allem, wenn man durch die Rucksack-Verwechslung ohne Geschenke beim Kindergeburtstag auftaucht. Eine weitere Lehre: Hat der Pulli einen Reissverschluss, ist er kein Pulli mehr, sondern eine Jacke. Oder: Muskelkater kann auch erst zwei Tage nach dem Sport auftreten, er ist dann aber noch viel unbarmherziger. Und: Wenn du dich im Dezember mit Freunden für den April verabredest, hast du dich definitiv von der Spontanität verabschiedet.

Verabschiedet habe ich mich 2022 auch von meinem Nachnamen. Ich habe geheiratet. Und auch zu diesem Thema muss ich unbedingt noch zwei Dinge loswerden: Nur weil man heiratet, heisst das nicht, dass danach gleich Kinder aus einem «rausploppen» müssen. Und: Unterschätzt nicht die Arbeit, die nach der Hochzeit ansteht. Ich habe nämlich gerade acht Stunden Fotoalben geklebt.

Und zu guter Letzt habe ich auch noch eine Frage, die ich unbedingt noch stellen muss. Vielleicht finde ich so noch 2022 eine Antwort darauf: Was ist die beste Art und Weise, jemandem zu sagen, dass er Mundgeruch hat? Sagt man das überhaupt?

Mit diesen Fragen, Erkenntnissen und Lehren zum Jahresende verabschiede ich mich vom Jahr 2022 und wünsche allen Leserinnen und Lesern einen guten Rutsch und einen wunderbaren Start ins neue Jahr!