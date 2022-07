«Schaaaatz, wo ist die Alufolie?», rufe ich aus der Küche. Mein Partner tritt neben mich und blickt mit mir zusammen in die leere Schublade, wo normalerweise die Alufolie zu finden wäre. Er schaut mich verdutzt an. «Ich hab sie heute morgen gebraucht, aber ich könnte schwören, dass ich sie zurückgelegt habe», sagt er. Er beginnt die ganze Wohnung danach abzusuchen, findet die Alufolie aber nicht.

Naja, ich komm ja eh noch am Laden vorbei, dann bring ich eben neue mit, denk ich mir und mach mich sogleich auf den Weg. Ein paar Stunden später stehe ich mit neu gekaufter Alufolie wieder in der Küche. In der Schublade aber, ist bereits eine Rolle. «Schaaatz, hast du die Alufolie wieder gefunden», rufe ich erneut aus der Küche. Mein Partner tritt neben mich und blickt mit mir zusammen in die Schublade, dort wo nun zwei Rollen Alufolie sind. Er schaut mich verdutzt an. «Keine Ahnung, wo die herkommt. Ich hab sie da nicht wieder reingelegt», versichert er mir.

Mein Partner, das wandelnde Bermuda-Dreieck, wie ich ihn scherzhaft nenne, hat also wieder zugeschlagen. Denn es ist nicht das erste Mal, dass Dinge, die er anfasst, auf mysteriöse Art und Weise verschwinden. Anders als beim «übernatürlichen» Seegebiet im Atlantik verschwinden die Dinge bei meinem Partner aber nicht einfach. Sie tau- chen dann auf genauso mysteriöse Weise wieder auf. Und das Verrückteste: Manchmal sogar doppelt oder dreifach. Der Korkenzieher verschwindet, zwei tupfgenau gleiche tauchen wieder auf. Das Badetuch verschwindet, zwei tupfgenau gleiche tauchen wieder auf. Die Kopfhörer verschwinden, drei tupfgenau gleiche tauchen wieder auf.

Ich liebe Zaubertricks. Geschehen sie jedoch ungewollt und in nächster Nähe, ist mir das schon etwas unheimlich. Bisher waren es kleinere Dinge, doch wohin soll das noch führen? Was, wenn ich plötzlich verschwinde? Und noch viel schlimmer: Was, wenn ich plötzlich in doppelter Ausführung wieder auftauche? Das will keiner! Aber warum dieses «Talent» nicht ausnutzen, denk ich mir dann. Ich drücke meinem Partner einen dicken Schmatzer auf die Wange und schiebe ihm ein Geldstück in die Hosentasche. Mal sehen, ob sich sowohl Schmatzer als auch Batzen verdoppeln.