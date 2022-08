Drei Fliegen mit einem Laptop

Verschlafen stelle ich mich im Bad vor den Spiegel. «Diese Mistviecher haben uns heute Nacht wieder gefressen», sage ich zu meinem Spiegelbild. An der Schulter, am Arm, an der Wade. Überall Mückenstiche. Und mein Blick in den Spiegel bestätigt mir, was ich befürchtet habe: ein riesiger, roter und unglaublich juckender Mückenstich auf meiner Stirn. Da waren bestimmt gleich mehrere Mücken am Werk! Ich gehe zurück ins Schlafzimmer und suche die Wände nach den Blut-Dieben ab. Nach so einem Festmahl, wie die heute Nacht hatten, wäre ich müde und träge – und leicht zu erwischen. Aber nichts.

Eine leckere Grillade, zum Trinken selbstgemachter Eistee. Es ist das perfekte Mittagessen auf dem Balkon. Das wissen nach kurzer Zeit aber auch die Wespen in meiner Nachbarschaft. Und sie lieben es, unser Essen und Trinken mit uns zu teilen. Nach kurzer Zeit badet eine Wespe in meinem Eistee, die andere suhlt sich in der Fleischmarinade. Nicht einmal Wasserspritzer, Kupfermünzen oder Basilikum haben sie ferngehalten. Nach der Hälfte des Mahls verzieh ich mich nach drinnen. Die beiden Wespen haben anscheinend noch weitere Kollegen eingeladen. So macht es mir keinen Spass mehr.

Es schwirrt, summt und brummt überall. Und manche fliegenden Insekten können richtige Plagegeister sein. Das bekam ich an diesem Tag nicht nur am Morgen und am Mittag zu spüren, sondern auch am Abend. Kaputt will ich mich ins Bett legen. Noch etwas Netflix auf dem Laptop, bevor ich einschlafe, so die Idee. Ich merke wie ich langsam wegdöse, doch dann hör ich sie. Sie brummt in meinem Zimmer umher und klatscht an jede der vier Wände, bevor sie über meine nackten Füsse krabbelt. Ich zucke. Die Fliege fliegt auf, dreht eine Runde und setzt sich dann auf meinen Arm. Wieder zucke ich, sie fliegt auf und will sich auf mein Gesicht setzen. Nun fuchtle ich wild umher. Und natürlich bin ich jetzt wieder hellwach. Und wie auch schon die Mücken und die Wespen, hat auch die Fliege nach Verstärkung gerufen. Nun sind es bereits drei Fliegen, die mit mir das Bett teilen und Serien gucken wollen. Doch dann machen die drei einen fatalen Fehler. Denn sie landen nicht auf mir, sondern auf der Laptoptastatur. «Es reicht», ruf ich und klatsche wütend den Laptop zu. Es ist stockdunkel – und vor allem still. Das waren wohl tatsächlich drei Fliegen mit einem Laptop. Ich wage es nicht den Laptop wieder aufzuklappen, stattdessen dreh ich mich um und schlafe so gut wie schon lange nicht mehr.