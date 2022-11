Erstaunlich: Beim Winterschwimmen ist man meist allein

Vor ein paar Jahren bin ich zum Winterschwimmer geworden. Die Saison hat also eben begonnen und dauert ungefähr bis Mitte April. Dann füllen sich Strände und Ufer wieder – so richtig Spass macht es dann nicht mehr. Wo immer ich in der Schweiz unterwegs bin: Wenn ein See in der Nähe ist, tauche ich darin ein. Inzwischen habe ich auch ein Thermometer dabei, um zu sehen, was mich erwartet. Letztes Wochenende lag der Luganersee bei 19 Grad, also quasi noch hochsommerlich warm. Die angenehmste Schwimmtemperatur ist 14 Grad; einerseits schön erfrischend, aber doch noch genug warm, um eine ordentliche Weile im Wasser zu bleiben. Unter 10 Grad wird es «giftig». Die kälteste gemessene Schwimmtemperatur lag bei 2,7 Grad. Gemütlich ist anders.

Viele denken, Winterschwimmen sei eine Art Hochleistungssport. Ist es aber nicht. Nur schlichte, simple Gewöhnung. Nichts ist einfacher, als zum Winterschwimmer zu werden: Man hört einfach im Spätsommer damit nicht auf. September und Oktober sind geschenkt. Im November muss man ein wenig beissen, im Dezember sitzt die Gewöhnung schon so tief, dass man auf das kühle Bad nicht mehr verzichten möchte. Möge der Januar kommen – man ist bereit!

Es gibt keine sportliche Betätigung, die günstiger und effizienter wäre. Die Ausrüstung kostet fast nichts; ich empfehle eine Sicherheitsboje und Schwimmschuhe, um Verletzungen zu vermeiden. Bequeme Einstiege gibt es an jedem See; die Parkplätze davor sind spätestens ab November praktisch leer. Der Zeitaufwand hält sich in engen Grenzen, die Wirkung auf Körper und Geist ist dennoch phänomenal. Der Fettstoffwechsel zündet wie eine Rakete. Die Gedanken werden sofort kristallklar. Stress und Sorgen lösen sich blitzartig im frischen Wasser auf – und bleiben dort. Jedes Mal entsteigt man dem See als neuer Mensch.

Die erstaunlichste Tatsache am Winterschwimmen ist, dass man damit meist allein ist. Man steigt aus dem See und denkt: Wenn die Menschen wüssten, was sie beim Winterbad verpassen, wäre hier mehr Betrieb als im höchsten Hochsommer.

Falls Sie das für übertrieben halten: Jetzt ist der beste Slot, um in die Welt des Winterschwimmens einzutauchen. Sie werden sehen, ich habe recht.