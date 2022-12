In Zeiten des zunehmenden Bauches

Mein Freund Fredy jammerte ja schon im Herbst, er habe sein Weihnachtsgewicht bereits erreicht. Und da standen ihm die ganzen Herbstteller noch bevor, plus die «Metzgete» und auch die Weihnachtsessen. Wahrscheinlich habe er sich aus Solidarität mit seiner hochschwangeren Frau ein Bäuchlein zugelegt, lacht er verschmitzt. Obwohl Bäuchlein: hier ist die Verkleinerungsform nicht angebracht. Man muss es sagen, wie es ist: Der Fredy hat sich einen prächtigen Bauch zugelegt.

Blöd ist nur, dass seine Frau nach der Geburt der Tochter den ihren los wurde – Fredy hat den seinen immer noch. Als Freund fühle ich mich verpflichtet, ihm ins Gewissen zu reden. «Ist dir klar, dass du über ein Wohlstandsproblem jammerst, nämlich deinen dicken Bauch, an dem du auch noch selbst schuld bist. Während andernorts auf dieser Welt Hunger und Not herrschen, haut sich der Fredy fröhlich einen Teller nach dem andern rein, und dann jammert er auch noch!»

Fredy sagt eine Weile lang nichts mehr. Mir scheint, er schämt sich sogar ein bisschen. Mehrmals setzt er an, um etwas zu sagen, hält aber inne und schweigt weiter. Dann deutet er auf meinen Bauch, schaut mich an und meint erstaunt: «Du hast abgenommen!» Das stimmt, bestätige ich ihm. Mir fehlte eine Zeit lang der Appetit, erklärte ich, ständig war mir schlecht, etwa ein Monat lang musste ich mich fast zwingen, etwas zu essen. Wahrscheinlich eine Magenverstimmung. Da purzelten die Pfunde relativ schnell. Jetzt geht es wieder besser, ich esse normal, aber weniger.

Wie kriegen wir Fredys Bauch jetzt wieder weg? Schwierig, in einer Studie lese ich, dass wir in der Festtagszeit durchschnittlich zwischen 0,4 und 0,9 Kilo zunehmen. Dies läge daran, dass zu viel gegessen wird (bis zu 6000 Kalorien am Tag, dem Dreifachen der empfohlenen Tagesdosis). Zudem gelangen an den Feiertagen oftmals viele teils sehr energiereiche Nahrungsmittel auf den Teller – vom Festtagsbraten bis zum Weihnachtsguetzli. Hinzu kommen wenig Bewegung und übermässiger Alkoholkonsum.

Fredy fragt, ob die Studie Tipps gäbe? Ja: Fett und Zucker vermeiden, weniger Fleisch und dafür mehr Obst und Gemüse. «Und dann vor allem eins, Fredy: Bewegung, Bewegung, Bewegung.» Fredy nickt: «Okay, aber erst nach Weihnachten und Silvester!»