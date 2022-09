Lasset uns feiern

Seit dem Ende der Sommerferien ist an jedem Wochenende irgendwo in der Landanzeiger-Region eine richtig grosse Festhütte in Betrieb. Schon vorbei sind 800 Jahre Schöftland, 100 Jahre Wald Aargau, je 50 Jahre Badi und Cevi Entfelden. Und das fröhliche Feiern geht weiter mit 150 Jahre Turnverein Teufenthal am Weekend.

So planen wir Zeitungsleute an Sitzungen, wer wohin geht und was wir dort unbedingt fotografieren müssen. Wir lesen uns durch die Festprogramme und fangen an zu vergleichen. Warum gibt es hier eine Festansprache und dort keine? Wo kommt ein Regierungsrat und wo nicht? Was gibt es zu essen? Und für die Kinder?

Schon fast Festprofis geworden, fallen uns auf der Redaktion ein paar Dinge auf. Aha, hier kann man einfach vorbeigehen und mitfeiern. Ein «niederschwelliges» Festangebot also. Zum Beispiel bei 100 Jahre Wald Aargau. Da konnte man einfach ins Festgelände hineinmarschieren und sich das anschauen, was interessierte, oder sich ins Festzelt setzen, um etwas zu essen, oder sich an einem der Essensstände «fliegend» verpflegen.

Völlig anders bei 800 Jahre Schöftland. Da waren die Schöftlerinnen und Schöftler die Zielgruppe der Organisatoren. Eintritt ins Festgelände gab es nur per Ticket. Diese gab es vorgängig auf der Gemeinde und die Einheimischen erhielten die (kostenlosen) Tickets vor allen anderen. «Schöftland zuerst», lautete hier die Devise. Erst ab einem gewissen Datum durften sich auch Auswärtige restliche Tickets abholen. So war garantiert, dass die Schöftlerinnen und Schöftler «ihr» Jubiläum bevorzugt feiern konnten. Was dann auch ziemlich gut funktioniert hat.

Man muss den Organisatoren all dieser grossen Jubiläumsfeiern ein Kränzchen winden. Nebst einer teilweise langen Planung gibt es an jedem Fest Dinge, die sich schlecht oder gar nicht planen lassen: Wetter, Stimmung oder Anzahl Festbesucher. In einem Fall wurde auch ziemlich kurzfristig alles umorganisiert. Als die Cevi Entfelden die benachbarte Badi informierte, sie würden Anfang September das 50-Jahr-Jubiläum feiern, und die Badi antwortete: «Wir auch!», kratzte man sich kurz am Kopf, tat sich dann zusammen und feierte gemeinsam am gleichen Wochenende – sehr zum Vorteil der Festbesucher, die mit einem Besuch doppelten Festspass erhielten.

Unser Fazit: Wir sind super im Feiern!