Mittendrin statt nur dabei

Wer Grossanlässe wie Open Airs, Turnfeste oder gar das ESAF liebt und gerne festet, der sollte einmal beim Auf- oder noch besser beim Abbau dabei sein und mitarbeiten. So spürt man am eigenen Körper, was alles hinter einem Grossanlass steckt.

Ich meldete mich vor Kurzem freiwillig für den Abbau des Heitere Open Airs in Zofingen. Als erstmaliger Helfer erlebte ich eine Woche Aktivferien mit Bonuspaket. Gleich zu Beginn wurde mir das Räumen und Reinigen der «24-Stunde-Bar» übertragen. Neulinge sollen schliesslich etwas erleben. Was hier in den letzten rund 100 Fest-Stunden gefeiert und konsumiert wurde, konnte ich buchstäblich vom Fussboden ablesen und die hartnäckigen Resten, mit gütiger Mithilfe, «wegkärchern».

Beim Zusammenlesen des Abfalls überlegte ich mir, welche Art von Freude das Vergraben von Aludosen im Festgelände bereitet oder das Zerschlagen von Glasflaschen auf dem Zeltplatz. Oder, oder, oder. Einzig beim Wegputzen von Erbrochenem leuchtet mir sofort ein, es muss erleichternd gewesen sein.

Kunststoff-Wabenplatten eignen sich bestens, um den Boden des Festgeländes zu schonen. Sie zusammenzuräumen und zu stapeln ist ein Knochenjob, der nie zu enden scheint. Bei der 2394. Platte höre ich mit Zählen auf. Die Arbeit dauert ja noch einige Tage …

Die Sonne brennt, bis am Mittag habe ich schon vier Liter Mineralwasser getrunken, am Nachmittag kommen weitere Liter dazu. Das Mittagessen geniesst die ganze Abbau- und Aufräumcrew gemeinsam. Es jammert niemand, die Stimmung ist gut. Ein Grossteil ist schon seit über zehn Jahren dabei. Ich leide still vor mich hin. Bewundere gleichzeitig eine zierliche junge Frau, die als Einzige im Gerüstbauteam schuftet und nicht geschont wird.

Als eine Art Erholung darf ich die grossen PET-, Alu- und Glas-Container sortieren. Mit einem Greifer fische ich die jeweils falschen Gegenstände raus und entsorge sie richtig. Lesen müsste man können, denke ich mir öfters. Auch mit 2 oder mehr Promille.

Am Sonntagabend sehne ich mich dem Ende meines einwöchigen Einsatzes und meinem Job im Büro entgegen. Nun weiss ich nicht nur, was hinter einem Grossanlass steckt, sondern auch, wie sich die Aufräumcrews am Oktoberfest oder am Ballermann fühlen.