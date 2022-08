Nicht aus-RASTA

Mit Frisuren kenne ich mich aus. Früher jedenfalls, als ich noch eine solche hatte. Aber ich lerne in diesen Tagen frisurentechnisch dazu. Im Speziellen über die Rastafrisur, die in Bern zu einem Abbruch eines Konzertes führte. Stand so in der Zeitung. Der Artikel sorgt bei mir für Stirnrunzeln, also suche ich Rat bei einem, der zwar nichts weiss, aber alles erklären kann: meinem Freund Fredy.

Wie vermutet, braucht er keine lange Einführung. Ihn beschäftigt das Thema. Sofort legt er los: Es geht um «kulturelle Aneignung», erklärt er mir. Weisse Menschen dürften streng genommen keine Rastafrisuren tragen, weil es nicht unser Protestsymbol der Unterdrückung ist. Ich habe, so entgegne ich vorsichtig, das immer so verstanden, dass «unsere Schweizer Rastas» deshalb diese Frisur tragen, weil sie sich solidarisch fühlen mit den Rastafaris in Jamaika.

So sitzen wir da und haben keine Ahnung. Vom Nebentisch schnappen wir uns eine Zeitung. Wir lesen nochmals, um was es hier eigentlich geht. In Bern wurde ein Konzert einer friedlichen Lokalband abgebrochen, weil sich einzelne (anonyme) Gäste an den Rastafrisuren einzelner Bandmitglieder störten. Die Veranstalter brachen das Konzert in der Pause ab und seitdem diskutiert die halbe Schweiz darüber.

In den Leserbriefspalten tobt ein Sturm der Kritiker: Dann dürften wir Nichtitaliener auch keine Pizza mehr essen, schreibt einer. Ein anderer findet, man müsste in der Schweiz dann auch die Oktoberfeste verbieten, weil das sei ja auch eine «Aneignung einer fremden Kultur», die der bayrischen nämlich, Dirndl und Lederhosen, die hätten mit der Schweiz nix zu tun. Oder Halloween: amerikanischer Firlefanz. Aber eigentlich wurden in den Leserbriefen vor allem die Veranstalter beschimpft, die mir dann auch irgendwie leidtaten.

Wir blättern um und sehen ein Interview mit Lukie Wyniger, dem Mann, der im Radio SRF3 bis vor kurzem den «Reggae Special» machte und oft in Jamaika ist. Ruhig erklärt er, dass die Sache nicht so einfach sei, Hauptkritikpunkt sei vor allem die kommerzielle Bedienung der Rastakultur und er sagt, dass er früher selbst Dreadlocks getragen habe. Ich schliesse die Augen und träume davon, wieder Haare zu haben: sehr lange, sehr graue Rastahaare.