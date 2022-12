Organspender und potenzielle Organspender

Seit der Rekrutenschule – und das ist bei mir nun doch schon einige Jahre her – gehöre ich zu den regelmässigen Blutspendern in unserem Land. Meine Blutgruppe sei ein sehr willkommener Saft, heisst es. Auch wenn ich jeweils die Augen zudrücke und mich abwende, wenn die Helferin mit der Nadel in meinen Arm sticht, so ist es doch immer ein gutes Gefühl, Blut gespendet zu haben. Wegen der belegten Brote und dem Gratis-Orangensaft mache ich es jedenfalls nicht.

Seit einigen Jahren habe ich nun auch eine Organspendekarte. Als erste Organe spende ich mein Doppelkinn und etwas von der Polsterung aus der Bauchgegend, sag ich jeweils, wenn wir im Freundes- oder Bekanntenkreis auf dieses Thema kommen. Meist ist das Eis dann schnell gebrochen und wir können uns dem Thema ernsthaft widmen.

In der Schweiz warten viele Menschen auf ein Organ. Mit meinem Ja zur Spende kann ich Leben retten. Alleine im vergangenen Jahr haben 462 Patientinnen und Patienten mindestens ein Organ aus einer postmortalen Organspende erhalten. Eine spendende Person kann bis zu sieben Menschen helfen. Wenn Lunge und Leber zur Transplantation geteilt werden, können sogar maximal neun Menschen von einem einzigen Spender Organe erhalten. Transplantationen ermöglichen oft nicht nur das Überleben, sondern verbessern die Lebensqualität eines Menschen massiv. Manche Leute warten bis zu drei Jahre auf eine Organspende.

Zwar gibt es immer noch viel zu wenig Organspender und solche, die es werden wollen. Auf der andern Seite sind gerade in den Wintermonaten viel zu viele «potenzielle Organspender» unterwegs. Gemeint sind damit Velofahrer die nachts ohne Licht unterwegs sind. Oder freihändig über Kreuzungen brettern. Aber auch dunkel gekleidete Fussgänger, die statt auf die Strasse, auf ihr Handy starren oder E-Trottinett-Fahrer, die mit aufgesetztem Kopfhörer, aber ohne Helm, jeglichen Bezug zum Strassenverkehr verlieren. Sie alle setzen sich grossen Gefahren aus und fühlen sich oft fälschlicherweise im Recht. Auf diese Art von «Organspender» kann ich gut verzichten. Auch habe ich eigentlich wenig Lust, fahrlässigen Menschen meine Organe zu spenden. Zum Glück muss ich das dann aber nicht mehr selbst entscheiden.