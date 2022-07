Reingetreten

Es ist bereits Abend. Statt in der brütenden Hitze habe ich mich dafür entschieden, in der Abenddämmerung mit meinem Hund James die grosse Runde zu machen. Wir sind noch gar nicht so lange unterwegs, da streckt er sein linkes Vorderbeinchen so weit von sich weg, wie’s nur geht, und humpelt mir so hinterher. Schnell bin ich bei ihm und schau mir an, ob ihm was weh tut. Nein, der liebe James ist einfach in eine Schnecke getreten und findet das so eklig, dass er seine Pfote ganz weit weg haben will. Ich muss lachen und kann gleichzeitig so doll nachfühlen. Auf eine schleimige Schnecke zu treten, ist wirklich unangenehm.

Auf einem Stück Wiese neben dem Fussweg versuchen wir, so gut es geht, die Sauerei von seinem Pfötchen zu entfernen. Und das gelingt gar nicht mal so schlecht. «Erinnerst du dich daran, als du auf ein Stück Banane getreten bist?», frag ich meinen Hund, der nur sein Köpfchen in Schieflage legt. «Das war ’ne richtige Sauerei. Richtig zwischen deine Pfoten gequetscht hat sich der klebrige Brei», erinnere ich ihn. «Und mit jedem Tritt hast du das Zeug noch auf dem Holzboden verteilt.»

Wieder und wieder streifen wir seine Pfote in der Wiese ab. Ich merke, wie seine Geduld langsam nachlässt. «Sei bloss froh, dass du noch nie in Hundekot getreten bist. Das ist wirklich das Ekligste!», texte ich ihn zur Ablenkung weiter zu. «Mein Rekord: Sommer 2006, Montreux, dreimal hintereinander in einen Hundehaufen. Und dieser Geruch hat sich in mein Hirn eingebrannt.» Mir grausts bei der Erinnerung daran.

Zu guter Letzt reibe ich seine Pfote noch mit einem Taschentuch ab. Mit seiner Nase noch schnell kontrolliert, gibt er mir ein Zeichen: Ja, die Schnecke ist weg, wir können endlich weiter. Wir haben erst wieder ein paar Schritte gemacht, da wär mir James beinahe auf eine Kröte getreten. Kurz vor dem Unglück konnte ich ihn aber noch wegziehen. Das hätte mir ein Drama gegeben!

Er schaut zu mir hoch und ich versuch ihn mit den Worten zu trösten: «Egal, in was du in deinem Leben noch reintreten wirst, nichts wird so unangenehm sein wie das Fettnäpfchen. Und das bleibt dir als Hund glücklicherweise erspart.» Völlig verständnislos legt er seinen Kopf wieder schief und wir fahren – bei jedem Tritt vorsichtig – mit dem Spaziergang fort.