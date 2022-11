Sie spinnen

Fürchten Sie sich vor Ratten, Schlangen oder Wespen? Ich habe gar keine Probleme mit diesen Tieren. Dafür aber mit Spinnen. Mit ihren langen, haarigen Beinen bewegen sie sich abrupt, schnell und scheinbar unkontrolliert. Mit Hilfe ihrer Fäden nähern sie sich geräuschlos von oben. Uuuähh, wenn ich mir das schon nur vorstelle. Einfach grauenhaft!

Vergangene Woche – es war bereits dunkel, es regnete und war nass – hab ich meinen gelben Friesennerz angezogen und schlüpfe in die Gummistiefel, um mit dem Hund Gassi zu gehen. Draussen ziehe ich mir die Kapuze über den Kopf und schnüre sie mit den Bändeln enger zu.

Mein Hund und ich hatten vielleicht die Hälfte der Strecke hinter uns, als mein Horrorszenario begann: Der Regen prasselt laut auf meine Jacke, als ich plötzlich sehe, wie sich eine Spinne von meiner Kapuze her genau vor mein Gesicht abseilt und vor meinen Augen innehält. Jetzt bitte nur kein Windstoss, bete ich und konzentrier mich gleichzeitig darauf, ja nicht zu doll einzuatmen. Ich bin wie versteinert. Die Gedanken kreisen. Die Kapuze kann ich unmöglich runterziehen, dann hätte ich sie im Gesicht. Anfassen will ich sie auch auf gar keinen Fall. Mein Herz pocht.

Also schlüpfe ich ganz vorsichtig und sachte aus meinen Ärmeln und positioniere meine Hände über meinen Schultern. Mit einem Ruck ziehe ich mir nun den ganzen Friesennerz über den Kopf hinweg aus, schüttle ihn und mich wie wild ab. Ein wilder Tanz, während der Regen weiter auf mich hinabprasselt.

Hätte mich in diesem Moment jemand beobachtet, so wild herumhüpfend in T-Shirt und Gummistiefeln, die Regenjacke herumschwingend, jeder hätte gedacht, die spinnt. Dabei bin es ja gar nicht ich, die spinnt. Die Spinne spinnt! Nicht ich! Als ich dann aber zu meinem Hund schaue und er mich verwirrt, den Kopf auf die Seite gedreht, anblickt, merke ich, wie absurd und verrückt die Situation wirklich aussehen muss. Ich lache, streiche mir meine nass gewordenen Haare aus dem Gesicht, klopfe meine Jacke sicherheitshalber noch einmal ab, öffne ihren Reissverschluss und ziehe sie wieder an. Die Kapuze wage ich mir nun aber nicht erneut über meinen Kopf zu ziehen. Ja, wahrscheinlich spinnen wir wirklich beide.