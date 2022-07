So fahret denn wohl

Nie sind mir meine Landsleute lieber, als wenn sie ihre Autos voll beladen und in die Ferien abfahren, sagt mein Freund Fredy. Erstaunt blicke ich ihn an. Wenn alle miteinander in die langen Sommerferien wegfahren, dann winke er ihnen freudig zu. Weil dann hat er, der Fredy, morgens keinen Stau auf dem Weg zur Arbeit, findet locker einen Parkplatz und freie Tische beim Mittagessen. Und nach Feierabend geht die ganze Fredy-Herrlichkeit weiter: parkieren direkt vor dem Eingang des Einkaufsladens, nirgends lange anstehen, direkt weiter ins Feierabendbier und in Rekordzeit wieder zu Hause im Kreise der Familie.

Apropos Feierabendbier, hole ich Fredy zurück ins Hier und Jetzt. Das sollten wir nun bestellen, sonst gerät dein zügiger Fahrplan durcheinander. Schliesslich haben wir uns getroffen, damit er mir das Neuste erzählt: Eben erst ist er zurückgekehrt aus seinen Ferien – eine Woche mit schwangerer Frau und zweijährigem Kind auf Mallorca. Meine Frage, ob ihm da seine Nachbarn auch freudig zugewunken hätten, wischt er mit einer Handbewegung weg.

Viel lieber zeigt er mir Strandbilder, Essensbilder, Sonnenuntergänge, Frau, Kind, alle drei – Familie Fredy im Paradies. Ob er das auch gehört habe, dass es in diesem Jahr beim Ballermann schlimmer zu- und hergeht als zu den schlimmsten Zeiten, will ich wissen. Stand in der Zeitung. Dabei fiel der Begriff «Saufinsel». Fredy bestätigt, dass er schon bei der Ankunft am Insel-Flughafen einen deutschen Kegelklub angetroffen habe, der schon «ordentlich einen an der Gitarre» hatte.

Das war früher schon so, erklärt mir Mallorca-Fredy. Deutlich gebessert habe sich erfreulicherweise das Ferien- Outfit der «Touris». Heute seien ungepflegte Schlapphüte, Bierbauch und Adilette am riechenden Fuss nur noch selten zu sehen. Viele kleideten sich heute sogar absichtlich als «Old- Style-Doof-Tourist», dabei seien deren Klamotten aber brandneu und sauber. Dass in den Restaurants morgens immer noch «Burro» und abends «Birra, Birra!» bestellt wird, rege die spanischen Kellner heute kaum noch auf. Jedenfalls sei der bestellte Esel (spanisch für «Burro») zum Frühstück nicht serviert worden, sondern die Butter. Was mich stark an meinen Vater selig erinnert, erzähle ich freudig, der hat schon vor Jahrzehnten im Wallis ständig Bündnerfleisch bestellt. Du Fredy, sage ich zum Abschied, du weisst schon, dass die alle wieder heimkommen?