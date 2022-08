Verwundertüten

Hurra, Hurra, die Pakete sind da! Ein Blick in mein Mail-Posteingang verrät mir, dass die Dinge, die ich vergangene Woche übers Internet bestellt habe, heute Morgen abgeliefert wurden und nun beim Hauseingang stehen sollten. Voller Vorfreude eile ich also nach unten. Dort warten fünf teils kleinere, teils grössere Pakete auf mich.

Girlanden im Vintage-Look, 15 Einwegkameras, ein grosses Tischtuch und 15 Sprühflaschen, um die Wespen fernzuhalten – das alles pack ich, zurück in meiner Wohnung, mit einem pochenden Herzen aus. Denn ich brauch diese Dinge für die grosse Waldhausparty am Wochenende, auf die ich mich so sehr freue. Aber was ist das?! Im fünften und letzten Paket, das ich öffne, finde ich einen Barttrimmer. Weshalb soll ich denn sowas bestellt haben? Die müssen was Falsches geliefert haben. Ein Blick auf das Etikett am Paket lässt mich erblassen: Ich habe das Paket eines Nachbarn geöffnet. Mist, Mist, Mist, Mist, Mist. Was soll mein Nachbar nur von mir denken? Dass ich mir einfach fremde Pakete schnappe und mir nehme, was ich brauchen kann? Aber so bin ich doch gar nicht!

Panisch überlege ich mir, wie ich meinen Fehler verbergen könnte. Das Paket einfach zurückstellen? Nein, geht nicht. Ich habe das Paket mit der dafür vorgesehenen, perforierten Lasche geöffnet. Man erkennt genau, dass das Paket schon mal geöffnet wurde. Krieg ich es hin mit Doppelklebstreifen, die Lasche wieder zu befestigen? Oder vielleicht bringe ich meinen Hund dazu, etwas auf dem Paket herumzunagen, damit es aussieht, als wäre ein Fuchs drangewesen. Oder ich weiche das Paket etwas mit Wasser auf, damit es aussieht, als hätte der Regen das Paket kaputtgemacht.

Es bleibt mir nichts andres übrig, als zu meinem Versehen zu stehen. Und so steh ich einige Minuten später vor der Haustür meines Nachbarn. Er öffnet die Tür und wird bei meinem Anblick ganz blass. Ich ziehe hinter meinem Rücken sein Paket hervor und entschuldige mich aus tiefstem Herzen. Er lacht, geht etwas weiter in seine Wohnung rein und kommt mit einem geöffneten Paket zurück. «Und ich dachte schon, du bist deswegen hier», sagt er und streckt mir das Paket mit Wimpeln hin. «Sorry, hab versehentlich dein Paket für meins gehalten und geöffnet.» Wir lachen und tauschen die Pakete. Von jetzt an, schau ich immer ganz genau, an wen die Post adressiert ist.