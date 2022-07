Viva la Siesta!

Manche mögen’s heiss, so hiess eine Hollywood-Filmkomödie von 1959 mit Marilyn Monroe. Die derzeitige Hitzewelle mag wohl einige weniger glücklich machen, lässt die meisten von uns jedoch ziemlich leiden. Kommt dazu, dass die Trockenheit nicht nur der Landwirtschaft Sorgen bereitet, auch Wälder, Bäche und Flüsse haben trocken, Tiere leiden.

So langsam wird uns hierzulande klar, warum die Menschen im Süden nachmittags ihre Siesta abhalten: Weil es schlicht und einfach zu heiss ist für fast alles. Nicht nur körperliche Arbeit wird zur Qual, auch die «Kopfarbeit» funktioniert nicht mehr so gut. Aus eigener Erfahrung weiss ich, dass ich so ab 30 Grad viel länger brauche für einen Text wie diesen hier – deshalb entstand er morgens um halb zehn.

Aber ich will nicht jammern. Heute komme ich mit der Hitze besser zurecht als in jungen Jahren. Während andere damals in den Sommerferien in den Süden ans Meer fuhren und ich mich fragte, warum man dorthin fährt, wenn es doch hier schon viel zu heiss ist, zog es mich in die andere Richtung. In den Norden. Als Fussballfan gerne nach England, Schottland, Irland. Herrlich, nicht nur der Temperatur wegen.

Am liebsten aber verbringe ich den Sommer vor dem Fernseher. Mein Sommer-Sportprogramm ist seit Jahrzehnten immer das gleiche: Im Juni zwei Wochen Roland Garros, das Tennisturnier in Paris, gefolgt vom Tennisturnier in Wimbledon und dann, als absolute Krönung: drei Wochen Tour de France.

Der Belgier Eddy Merckx, der fünfmal die Tour gewann, war mein erster von vielen Tour-Helden. Seit den Doping- Skandalen bewundere ich heute jedoch lieber die sch ne französische Landschaft und bin dem sportlichen Geschehen gegenüber skeptischer eingestellt. Trotzdem war ich auch dieses Jahr wieder begeistert dabei.

Weil früher nur das französische Fernsehen (damals noch «Antenne 2», das heutige «France 2») alle Etappen vom Start weg direkt übertrug, diente mir die Tour de France stets auch als Sprachkurs. Glauben Sie mir, nie ist mein Französisch besser als nach den drei Tour-Wochen!

Wenn ich es mir so überlege, ist mein Sofa-Sport-Sommer im Prinzip nichts anderes als das, was die Menschen im Süden tun: nachmittags rein ins Haus, alle Läden zu, Siesta!