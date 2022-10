Von Susis und Strolchen

«Strolchenfahrt endet mit Unfall», titelt die Kantonspolizei eine Medienmitteilung, die unsere Redaktion vergangene Woche erreichte. Zwei 15-Jährige aus der Region Baden haben sich mitten in der Nacht in einen weissen Range Rover gesetzt und machten eine Spritztour.

Doch die «Strolchenfahrt» blieb nicht unbemerkt. Bei einer Verkehrskontrolle wollte eine Patrouille der Stadtpolizei Baden den weissen Range Rover anhalten. Doch der Lenker wendete kurz vor der Kontrollstelle und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Baden und verschwand ausser Sicht der Polizei. Nach kurzer Zeit erhielt die Notrufzentrale dann eine Meldung aus Turgi über einen weissen SUV, welcher nach einer Kollision mitten auf der Fahrbahn stehe. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um den gesuchten, nun stark beschädigten Range Rover. «Die beiden Burschen konnten noch in derselben Nacht unverletzt am Wohnort angehalten werden», heisst es in der Mitteilung der Polizei. Nun müssen sich die beiden Minderjährigen vor der Jugendanwaltschaft verantworten. Und damit haben die beiden noch richtig Schwein gehabt. Der Range Rover ist zum Glück der Einzige, der Schaden genommen hat. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, was in dieser Nacht noch alles hätte passieren können. Das war einfach richtig dumm!

Richtig dumm, aber ehrlich gesagt irgendwie auch mutig. Klar, ich hätte mich mit 15 schon aus Vernunft nicht hinters Steuer gesetzt, aber ich mach es auch heute mit 30 Jahren nicht. Zwar besitze ich die Fahrerlaubnis, der Mut zum Autofahren fehlt mir aber. Es machte mich schon immer total nervös, wenn ich wusste, dass ich Auto fahren musste. Angstschweiss, Eiseskälte, total verkrampft. Im Gegensatz zu den Strolchen bin ich ein richtiges Susi, wenns ums Autofahren geht. Seit Jahren hab ich mich nicht mehr ans Lenkrad getraut.

Aber wie die Geschichte der Strolche zeigt, erspart man sich als Susi ganz schön viel Ärger. Ganz zu schweigen von den Kosten, die die Strolche verursacht haben. Da bin ich lieber Susi und gebe mein Geld doch lieber für die Bahn- und Busfahrkarte aus. Die kosten einiges weniger als ein neuer Range Rover und das Benzin dazu. Und der Umwelt tu ich damit ebenfalls noch einen Gefallen.