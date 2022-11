Was bedeutet Glück für Sie?

Jeder Mensch definiert Glück anders. Die einen sind glücklich, wenn sie am Morgen schmerzfrei aufstehen können, andere, wenn sie etwas Feines zu essen bekommen, und wieder andere, wenn sie im Lotto gewinnen. Für mich ist Glück, wenn ich mit meiner Familie oder meinen Freunden etwas unternehmen kann, das Spass macht, und wir gemeinsam Zeit verbringen können. Früher war das bei mir auch anders, da hätte auch ich den Lottogewinn einem Familienausflug vorgezogen …

Der Duden definiert Glück als eine «angenehme und freudige Gemütsverfassung, in der man sich befindet, wenn man in den Besitz oder Genuss von etwas kommt, was man sich gewünscht hat». Es sei ein «Zustand der inneren Befriedigung und Hochstimmung».

Obwohl das menschliche Hirn, laut Forschern, gar nicht darauf ausgelegt ist, ständig glücklich zu sein, ist es süchtig, nach Glück zu streben. Deshalb erstaunt es nicht, dass der Mensch seit jeher die verrücktesten Dinge unternimmt, um auf spezielle Art und möglichst lange glücklich zu sein.

Spätestens beim Auspacken der Weihnachtsgeschenke stelle auch ich öfters fest: Es sind nicht Konsum und Materielles, die uns langanhaltend glücklich machen. Ein tolles Fest mit Freunden, ein Besuch bei Verwandten und ein gutes soziales Umfeld sorgen vielfach für längere und innigere Glücksmomente. Auch der jährlich erscheinende Weltglücksbericht der UNO zeigt, dass eine erfüllende Tätigkeit, Demokratie, Sicherheit in der Gesellschaft, politische Beteiligung und gute Regierungsführung Menschen zufriedener machen.

In der Umwelt Arena Spreitenbach startet morgen Freitag eine Ausstellung zum Thema «Global Happiness: Mit Nachhaltigkeit zum Glück». Die Ausstellung ruft Besuchende dazu auf, sich Gedanken zu machen, inwiefern ihr persönliches Glück mit den Prinzipien der Nachhaltigkeit verträglich ist. Sie erforscht aber auch Glückskonzepte aus der ganzen Welt. Zudem können die Besucher auch ihr eigenes Glücksniveau messen. Was dabei wohl alles an den Tag kommt?

Ich brauche keinen Computer, der mir sagt, wie ich glücklich werden kann. Ich halte mich an einen weisen Spruch meines Grossvaters: «Teile Deine Sorgen – denn geteiltes Leid ist halbes Leid. Und: Teile Dein Glück, denn geteiltes Glück ist doppeltes Glück.»