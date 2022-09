Wenig Vertrauen in Journalisten

Schweizerinnen und Schweizer vertrauen Feuerwehrleuten mehr als Ärzten und Bankern weniger als Taxifahrern. Auch Journalisten stehen im unteren Teil der Rangliste. Das zeigt eine neue Studie vom unabhängigen Online-Vergleichsdienst moneyland.ch.

Die vertrauenswürdigste Berufsgruppe der Schweiz ist die Feuerwehr. 74 Prozent der 1500 Befragten haben grosses bis sehr grosses Vertrauen in Feuerwehrleute. Damit geniessen Angehörige der Feuerwehr in der Schweiz fast gleich viel Vertrauen wie Familienmitglieder (78 Prozent) und Freunde (76 Prozent). Insbesondere auch medizinische Berufe geniessen grosses Vertrauen, allen voran Krankenpflegende (66 Prozent), gefolgt von der Ärzteschaft (64 Prozent) sowie den Apothekern (61 Prozent).

Auch Piloten (63 Prozent) und Chauffeure im öffentlichen Verkehr (57 Prozent) geniessen bei der Bevölkerung überdurchschnittlich grosses Vertrauen. Im Gegensatz dazu ist das Vertrauen in Taxifahrer (27 Prozent) merklich niedriger. Mit Abstand am schlechtesten schneidet die Werbebranche ab: Lediglich 10 Prozent der Bevölkerung hat grosses bis sehr grosses Vertrauen in diese Berufsgruppe.

Auf die Werbebranche folgen Fussballspieler und die Schweizer Politik. Männer sind wesentlich eher bereit, Fussballern Vertrauen zu schenken. Politikerinnen und Politiker ernten auch von Frauen etwas mehr Skepsis als von Männern. Im Gegensatz zur Politik allgemein schneiden die Bundesrätinnen und Bundesräte besser ab: Nur 14 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer vertrauen den hiesigen Politikern, während 34 Prozent sagen, dass sie in die Bundesräte grosses bis sehr grosses Vertrauen haben.

Auch der Finanzsektor steht eher schlecht da: Sowohl Versicherungsund Finanzberater als auch Banker geniessen bei jeweils über 40 Prozent der Befragten wenig oder gar kein Vertrauen. Das Misstrauen in Banker ist besonders bei den Männern stark ausgeprägt. Fast die Hälfte von ihnen (47 Prozent) haben kaum oder gar kein Vertrauen in diese Berufsgruppe.

Weit unten in der Vertrauensrangliste sind auch die Medien zu finden: 38 Prozent der Befragten trauen Journalistinnen und Journalisten kaum oder gar nicht. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass es noch immer viele Wohlfühlmagazine gibt, die versprechen, dass man auf einfachste Art in sieben Tagen zehn Kilo abnehmen kann.