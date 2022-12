Willkommen im Club

Ich bin auf dem Weg nach Schöftland und steige dafür in Aarau in die WSB. Die Fahrt dauert rund 20 Minuten. Ich mache es mir auf meinem Sitzplatz also gemütlich: Jacke aus, Getränk bereit, Musik aus den Kopfhörern. Diesmal zücke ich aber nicht das Handy, um mir die Zeit zu vertreiben, sondern Nadeln und Wolle. Denn seit es draussen wieder kalt ist, hat mich das Strickfieber wieder gepackt.

Eine Runde rechte Maschen, eine Runde linke Maschen, zwei Runden abwechselnd rechte und linke Maschen, dann die erste und zweite Runde wiederholen. Das erste Waffelmuster für meine Socke ist geschafft. Ich hebe den Kopf, während ich das Ganze etwas zurechtbüschele und sehe, dass im Abteil vor mir eine Frau sitzt, die ebenfalls strickt. Eine wunderschöne dunkelgrüne Mütze wird es werden. Ich lächle sie an, hebe meine Strickerei zum Gruss nach oben. Sie nickt mir lächelnd zu. Das Tram fährt los.

Ich mache abwechselnd rechte und linke Maschen, mit dem Rippenmuster gehts voran. Das Tram hornt, wir sind sogleich an der Haltestelle Engelplatz. Eine weitere Frau steigt ein. In ihren Händen zwei dicke Stricknadeln und dicke Wolle. Sie strickt sich gerade einen kuschlig rostbraunen Schal und setzt sich ins Abteil neben meinem. Auch ihr nicke ich bestätigend zu, als würde uns das «Lismen» bereits zu Bekannten machen.

Weiter geht die Fahrt und weiter gehts mit dem Waffelmuster. Immer wieder schaue ich den anderen beiden Frauen bei ihren Arbeiten zu. Ich fühle mich irgendwie mit den beiden verbunden. Ich stelle mir eine Art strickenden Geheimclub vor, bei dem wir kein Wort reden, uns dafür aber Codes und Nachrichten im Strickmuster verschlüsselt übermitteln. Wie wir uns wohl nennen würden? Die «Lismi Ladies», «Strick Panther», «Strick, Trick und Track» oder «Woll-Lust» denk ich mir aus, als ich wieder rechts und links abwechselnd strickend beim Rippenmuster angelangt bin.

Das Tram hält erneut und ich lasse beinahe eine Masche fallen, als ich durch ein «Uf Widerluege» von der Mützen-Strickerin aus meinen Gedanken gerissen werde. Ja, am Strick-Geheimcode fürs Verabschieden müssen wir noch arbeiten, denk ich mir. Ich packe selbst meine «Lismete» ein, ziehe die Jacke wieder an, wünsche sowohl der Mützen- wie auch der Schal-Strickerin einen schönen Tag und verlasse ebenfalls das Tram. Ich glaube, ich entscheide mich für «Woll-Lust».