FRAGE | Von meinem Vater habe ich ein Haus geerbt. Die Hypo­thek hat er voll­ständig abbe­zahlt. Eigent­lich war er immer ordent­lich und hat alles in Ord­nern abge­legt. In seinem Regal habe ich aber einen papie­renen «Inhaber-Schuld­brief» per Fr. 40’000.– gefunden, der für sich alleine in einem Mäpp­chen lag. Ich habe ihn nun gelocht und zu den anderen Unter­lagen in den Ordner «Haus» gelegt. Das Haus werde ich nun in den Ver­kauf bringen. Bringt der Schuld­brief über­haupt noch etwas, wenn die Hypo­thek abbe­zahlt ist?