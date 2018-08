Der Umschwung um das Stroh­dach­haus bot auch an der Aus­gabe 2018 den Rahmen für die Köl­liker Bun­des­feier. Die Köl­liker Feu­er­wehr stellte einen reich­hal­tigen Brunch bereit.

Schat­ten­plätze waren begehrt. Der Gemein­derat ent­schied wegen der grossen Hitze noch am Morgen, dass sich jeder­mann kos­tenlos mit Mine­ral­wasser bedienen kann. Die MG Köl­liken sorgte für ein viel­sei­tiges Musik­pro­gramm. Fas­zi­niert grup­pierten sich die jüngsten Zuhörer bei Stücken wie «Zoge am Boge» und «Rocking Vogel­lisi» vor den Musi­kan­tinnen und Musi­kanten. In letzter Sekunde hatte die MG Köl­liken im Pro­be­lokal auch noch die Noten des Schwei­zer­psalms gefunden.

Mit dieser Melodie endete ihr Ein­satz.