Die Aar­gaui­sche Gebäu­de­ver­si­che­rung (AGV), gestützt auf das Brand­schutz­ge­setz, hat am 26.07.2018, für das ganze Kan­tons­ge­biet des Kan­tons Aargau ein Feu­er­verbot in Wäl­dern und im Abstand von 200 Metern zu Wald­rän­dern erlassen. Dieses Verbot gilt aus­drück­lich auch für die bestehenden, ein­ge­rich­teten Feu­er­stellen und bei Wald­hütten sowie an Pick­nick- und Spiel­plätzen in Wäl­dern und an Wald­rän­dern. Das Verbot wird erst nach aus­rei­chenden Nie­der­schlägen auf­ge­hoben. In den 16 Gemeinden des Bevöl­ke­rungs­schutz­ver­bandes Suh­rental-Uer­kental sind