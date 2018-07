Golfen für den guten Zweck

Am Don­nerstag, 12. Juli 2018, trafen sich über 80 Gol­fe­rinnen und Golfer auf dem Golf­platz Ent­felden zum

1. Golf Cha­rity-Tur­nier der Krebs­liga Aargau. Bei schönstem Som­mer­wetter wurde zugunsten Krebs­be­trof­fener gespielt. Nach einer Ver­stei­ge­rung am Abend durfte die Krebs­liga Aargau einen über­wäl­ti­genden Spen­den­be­trag in der Höhe von 30’372.65 Franken ent­ge­gen­nehmen.