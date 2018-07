Der Wald ist der per­fekte Ort an einem heissen Som­mertag. Denn Bäume sind wahre Alles­könner: Sie spenden Schatten und schaffen ein ange­nehmes Klima, indem sie Wasser ver­dampfen – was Wärme ver­braucht. Darum ist es in einem Wald meist 2 bis 3 Grad kühler als draussen auf dem Feld. Ihr Grün ist schön anzu­schauen und hat eine beru­hi­gende Wir­kung auf uns. Und es lässt sich prima durch­atmen. Im Wald ist die Luft sau­berer als in der Stadt, weil viele Bäume Fein­staub aus­fil­tern. Aus­serdem tun uns die äthe­ri­schen Duft­stoffe in der Luft gut.

Was gibt es also schö­neres, als einen Aus­flug in den Wald zu machen? Mit einer Cer­velat, ein biss­chen Zei­tungs­pa­pier und Zünd­höl­zern im Gepäck? Doch Ach­tung! Der Wald ist zwar bes­tens gewappnet gegen die Som­mer­hitze, eine Unacht­sam­keit kann aber schnell in der Kata­strophe enden.

In diesem Jahr hat es in Schweizer Wäl­dern bereits etliche Male gebrannt. Das schöne Wetter hat viele Men­schen ins Freie gelockt, aber auch die Wald­brand­ge­fahr erhöht. Bei dürrem Gras und tro­ckenen Stauden braucht es nicht viel, dass sich ein Feuer aus­breitet. Kommt Wind dazu, geht es umso schneller. Gemäss Bun­desamt für Umwelt (BAFU) gab es in den letzten zwanzig Jahren durch­schnitt­lich 90 Brände pro Jahr, dabei wurden jähr­lich um die 370 Hektaren Wald ver­wüstet. Das müsste nicht sein. Die meisten Wald­brände sind auf mensch­liche Ursa­chen zurück­zu­führen.

In der Schweiz ist vieles bis ins letzte Detail gere­gelt. Beim Feuern im Wald ist das nicht so. In der eid­ge­nös­si­schen Wald-, Jagd – bezie­hungs­weise Natur­schutz­ge­setz­ge­bung gibt es keine expli­ziten Ver­bote für Grill­feuer. Kan­tonal oder lokal kann das Feu­er­ma­chen jedoch ver­boten oder ein­ge­schränkt sein. In man­chen Kan­tonen sind Grill­feuer bei­spiels­weise nur bei offi­zi­ellen Feu­er­stellen erlaubt. Wer im Wald brä­teln will, sollte sich darum über die regio­nalen Bege­ben­heiten infor­mieren. Je nach Gefah­ren­lage schränken die zustän­digen Behörden das Feuern vor­über­ge­hend ein, bis hin zum totalen Verbot.