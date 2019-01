Gute Vorbereitung von Körper und Material reduziert Unfälle

Heer emp­fiehlt deshalb ein gezieltes Vor­bere­itungstrain­ing: «Vor der Sai­son ist es wichtig, die Rumpf- und Bein­musku­latur zu stärken und das Gle­ichgewicht zu trainieren.» Eine opti­male Aus­rüs­tung sorgt eben­falls für ein gerin­geres Risiko.

«Vor jed­er Sai­son müssen Skibindun­gen in einem Fachgeschäft eingestellt und auf einem Bindung­se­in­stell-Prüfgerät kon­trol­liert wer­den», so bfu-Experte Heer. Gut eingestellte Bindun­gen helfen, Ver­let­zun­gen der Unter­schenkel und Fuss­ge­lenke zu ver­hin­dern. Dass Skibindun­gen kor­rekt eingestellt wor­den sind, bezeugt die bfu-Skivi­gnette, die bei mehr als 700 Fach­händlern in der Schweiz erhältlich ist. Die Vignette erin­nert die Skibegeis­terten zudem an den näch­sten Prüfter­min.