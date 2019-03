Hilfe! Ich wurde polizeilich vorgeladen!

ANTWORT | Der Vor­la­dung der Kan­tons­po­li­zei kön­nen Sie nebst Ort und Datum der Ein­ver­nah­me wei­te­re wich­ti­ge Infor­matio­nen ent­neh­men. Einer­seits muss mit einem Stich­wort an-gege­ben sein, zu wel­cher Sache Sie befragt wer­den, also zum Bei­spiel «Schlä­ge­rei vom … in …» oder «Kör­per­ver­let­zung». Eben­so muss in der Vor­la­dung ste­hen, in wel­cher Funk­ti­on Sie befragt wer­den sol­len, sei es als mög­li­cher Täter, Opfer oder Zeu­ge. Steht «Aus­kunfts­per­son», ist sich die Poli­zei noch nicht sicher, wel­che Rol­le Sie inne­hat­ten. Als Aus­kunfts­per­son haben Sie die­sel­ben Rech­te wie ein Beschul­dig­ter. Die­se Rech­te müs­sen Ihnen vor Beginn der Befra­gung in ver­ständ­li­cher Form erklärt wer­den. Dazu gehört ins­be­son­de­re, dass Sie kei­ne Aus­sa­gen machen müs­sen. Gera­de am Anfang einer Straf­un­ter­su­chung ist es meist emp­feh­lens­wert, von die­sem Recht auch Gebrauch zu machen und zuerst abzu­war­ten, wor­in der Vor­wurf der Poli­zei genau besteht. Aus­zu­sa­gen macht nur dann Sinn, wenn man einen Tat­vor­wurf leicht ent­kräf­ten kann (zum Bei­spiel durch ein Ali­bi), oder wenn man bei kla­rer Sach­la­ge ein umfas­sen­des Geständ­nis able­gen will.