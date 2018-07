Die Publi­ka­tion der Ergeb­nisse wird von einem mul­ti­me­dialen Qua­li­täts­ma­gazin begleitet. In der dies­jäh­rigen Aus­gabe melden sich Krebs­pa­ti­en­tinnen und -pati­enten sowie Ärzte, Pfle­ge­fach­kräfte und Seel­sorger zu Wort: in bewe­genden Videos, Texten und Bil­dern. Sie alle setzen sich auf ihre Weise mit dem Thema Krebs aus­ein­ander und erzählen, was für sie Qua­lität und Pati­en­ten­zu­frie­den­heit aus­ma­chen.

Das Qua­li­täts­ma­gazin sowie die Ergeb­nisse der Qua­li­täts- und Pati­en­ten­zu­frie­den­heits­mes­sungen der Hirs­landen Klinik Aarau sowie der gesamten Hirs­landen-Gruppe sind in Form von ver­ständ­li­chen Info­gra­fiken abrufbar unter der Web­adresse www.hirslanden.ch/qualitaet