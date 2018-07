Wer in der Schweiz mit dem Auto in einen schweren Ver­kehrs­un­fall ver­wi­ckelt ist, befindet sich in drei Vier­teln aller Fälle allein im Fahr­zeug. Bei 18 Pro­zent der Unfälle sitzt jedoch ein Bei­fahrer im Auto; mehr Pas­sa­giere sind es bei 8 Pro­zent – das besagen die Unfall­zahlen seit 2011.

Wenn Auto­lenker und Mit­fahrer wäh­rend der Fahrt mit­ein­ander inter­agieren, kann dies gefähr­lich sein. Das zeigt eine neue bfu-Studie zum Ein­fluss von Pas­sa­gieren auf Auto­mo­bi­listen. Aller­dings ist das Risiko unter­schied­lich hoch, je nachdem, wel­ches Alter und wel­ches Geschlecht die Fahr­zeug­in­sassen haben.