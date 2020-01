Holziken bald ohne Dorfladen

«Die Kosten- und Ertrags- Sit­u­a­tion sind auf­grund der knap­pen Umsatz-Ergeb­nisse in keinem vernün­fti­gen Ver­hält­nis», nen­nen Theres und Toni Rast als Haupt­gründe der Schlies­sung von «Toni’s Tre­ff­punkt» in Holziken. «In abse­hbar­er Zeit wären einige Investi­tio­nen ange­fall­en, wie zum Beispiel Küh­lanla­gen, Kühlbuf­fet etc., welche sich nur lohnen wür­den, wenn das Mietver­hält­nis geregelt und länger­fristig abgesichert wäre.»

Lebens­mit­tel­laden uner­wün­scht

Der Gemein­der­at Holziken war an ein­er Nach­fol­geregelung inter­essiert, schreibt er in den Gemein­de­nachricht­en. Die Ver­mi­eter­schaft machte jedoch unmissver­ständlich klar, dass eine weit­ere Ver­mi­etung für einen Lebens­mit­tel­laden aus­geschlossen sei. «Investi­tio­nen wie diese lohnen sich nur, wenn ein Mietver­hält­nis min­destens 10 Jahre dauert», lassen sich Theres und Toni Rast zitieren. «Wir haben uns entsch­ieden, die volle Konzen­tra­tion auf unser Haupt­geschäft in Aarau und unsere Präsenz am Wochen­markt am Graben Aarau, zu set­zen und damit die geplanten Pro­jek­te sich­er zu stellen.»

Theres und Toni Rast führen im Aarauer Gold­ern­quarti­er seit fünf Jahren ihr Haupt­geschäft.