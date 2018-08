Hatte Nock mit Kelly vor zwölf Jahren einen Partner, der sogar noch fitter war als er, wird Nock am 1./2. Sep­tember 2018 in Zofingen gleich meh­rere Partner haben. «Hatte RTL damals ver­langt, dass ich nur gesi­chert im Rad drinnen laufen darf, bin ich nun freier, kann auch ‘mal aufs Rad steigen und dort laufen», ver­spricht Nock Spek­takel in der Thut­stadt. Dabei muss aber stets gewähr­leistet sein, dass die Sportler der IWTOA Wing­Tsun Kung-Fu D.B.-Schule Aarau in seinem Rhythmus laufen. «Ein Partner wird sicher­lich beginnen und so lange wie mög­lich mit mir laufen, dies natür­lich in seinem Rad auf der anderen Seite des Todes­rades.» Bleibt zu hoffen, dass keiner der Partner einen Blackout hat. «Schwierig ist es vor allem bei all­fäl­ligen Part­ner­wech­seln, wo alles rei­bungslos über die Bühne gehen muss. «Not­falls würde ich auch ein paar Runden alleine laufen, doch das wäre für mich dann ziem­lich kräf­te­zeh­rend.»

Nock über­lässt des­halb nichts dem Zufall, trai­niert auf seinem eigenen Todesrad und auf seinem Power Plate schon seit über drei Monaten. Und auch seine ange­dachten Mit­läufer sind tüchtig am Trai­nieren. Nock hat bereits sieben Ein­träge im Guin­ness-World-Records-Buch und 23 erfolg­reiche Welt­re­kord­ver­suche. «Ich bin zu 99 Pro­zent über­zeugt, dass ich meinen 24. Welt­re­kord schaffe und freue mich schon sehr darauf, vor allem weil dieser quasi vor meiner Haus­türe statt­finden wird.» Nock kennt die Powerman Zofingen-Arena zudem bes­tens, nahm er doch in den letzten zwei Jahren doch schon an der Powerman CHARITY teil, doch die ging nur über 5 Kilo­meter und nicht über 135 Kilo­meter.