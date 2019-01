«Im Tageszentrum steht die Person im Mittelpunkt»

Als Stiftungsratsmit­glied von Pro Mente Sana evaluiert Dr. Thomas Ihde regelmäs­sig Insti­tu­tio­nen, die eine Reha­bil­i­ta­tions-, Tages- oder Wohn­struk­tur für Men­schen mit kör­per­lich­er oder psy­chis­ch­er Beein­träch­ti­gung anbi­eten. Der renom­mierte Psy­chi­a­trie-Che­farzt der fmi Spitäler war für eine solche Vis­i­ta­tion im Tageszen­trum in Aarau zu Besuch.

Dr. Ihde, inwiefern unter­schei­det sich das Tageszen­trum von anderen Insti­tu­tio­nen?

Dr. Thomas Ihde: Als ich las, dass das Tageszen­trum Men­schen mit kör­per­lich­er Beein­träch­ti­gung, psy­chisch Erkrank­te und Per­so­n­en mit Mehrfach­beein­träch­ti­gung aufn­immt, war ich sehr ges­pan­nt darauf zu sehen, wie sie das umset­zen. Fast alle Insti­tu­tio­nen in diesem Bere­ich sind klar spezial­isiert auf kör­per­liche oder psy­chis­che Beein­träch­ti­gun­gen. Per­so­n­en die mehrfach­beein­trächtigt sind, fall­en deshalb bei den meis­ten Insti­tu­tio­nen durchs Netz. In der Schweiz herrscht dies­bezüglich eine klare Unter­ver­sorgung.

Was macht das Tageszen­trum zur «Vorzeige­in­sti­tu­tion», wie Sie schreiben?

Ihde: Viele Insti­tu­tio­nen behaupten in ihrem Konzept ihr Ange­bot sei per­so­nen­zen­tri­ert. Lei­der wird das aber nur sel­ten gelebt. Im Tageszen­trum in Aarau ste­ht aber wirk­lich die Per­son im Mit­telpunkt. Das heisst, die Betreu­ung wird um die Bedürfnisse der Gäste herum aufge­baut. Jed­er Gast kann bei den Aktiv­itäten mit­machen, die ihm zusagen und wird nicht in ein stan­dar­d­isiertes Pro­gramm gepresst. Diese Grund­hal­tung zeigt sich auch an der Art und Weise wie die Mitar­bei­t­en­den die Gäste behan­deln. Für sie ist es sekundär, welche Beein­träch­ti­gung ein Besuch­er hat. Jed­er wird als Bere­icherung ange­se­hen.