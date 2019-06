Informationsanlass zur Förderung von Solarstrom

Die Ener­gie­stadt Gold Aar­au för­dert den Bau von Solar­strom­an­la­gen auf Haus­dä­chern. Besit­ze­rin­nen und Besit­zer von Ein- bis Zwei­fa­mi­li­en­häu­sern in Aar­au pro­fi­tie­ren zusätz­lich zum städ­ti­schen För­der­pro­gramm von wei­te­ren Vergünstigungen. Die Stadt Aar­au übernimmt für kur­ze Zeit die Bera­tungs­ko­sten eines Pro­fis für Solar­an­la­gen. Die Teil­nah­me am Infor­ma­ti­ons­an­lass ist Vor­aus­set­zung für die Teil­nah­me an der Bera­tung.

Datum: 27. Juni 2019

Zeit: 19 Uhr

Ort: Rat­haus­saal

Mel­den Sie sich an unter https://www.aarau.ch/veranstaltungen