Informationsveranstaltung Meliorationswerke

Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung Unter­halts­re­gle­ment über die Siche­rung und den Unter­halt der sub­ven­tio­nier­ten gemein­schaft­li­chen Melio­ra­ti­ons­wer­ke (Drai­na­gen) im Gemein­de­ge­biet (Melio­ra­ti­ons­re­gle­ment)

Um betrof­fe­nen Grundstückeigentümer das aus­ge­ar­bei­te­te Melio­ra­ti­ons­re­gle­ment vor­zu­stel­len und um Ein­sicht in das Plan­werk zu geben, wird eine frei­wil­li­ge Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung durchgeführt. Die öffent­li­che Infor ma tions ver an stal­tung fin­det statt am

Diens­tag, 10. Sep­tem­ber 2019, 20.00 Uhr,

Aula des Schul- und Gemein­de­haus Schloss­rued

Schloss­rued, 16. August 2019

Der Gemein­de­rat