Informationsveranstaltung zum Entwurf des Konzessionsvertrags mit der Eniwa AG

Die Bevöl­ke­rung von Ober­ent­fel­den und Unter­ent­fel­den ist ein­ge­la­den zu einer

Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung zum Ent­wurf des Kon­zes­si­ons­ver­trags mit der Eni­wa AG

Mon­tag, 2. Sep­tem­ber 2019, 19.30 Uhr

in der Hal­le am Bäch­li­weg in Unter­ent­fel­den

Haupt­ziel der Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung ist es, den Teil­neh­men­den den Ent­wurf des Kon­zes­si­ons­ver­trags für die Ver­sor­gung mit Wärme/Kälte und Erdgas/Biogas/Wasserstoff näher zu brin­gen und all­fäl­li­ge Fra­gen dazu zu klä­ren.

Der Ver­trags­ent­wurf ist auf den Gemein­de-Web­sei­ten www.oberentfelden.ch und www.unterentfelden.ch abruf­bar.

Die Gemein­de­rä­te freu­en sich auf eine gros­se Betei­li­gung. Eine Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich.

Gemein­de­rat Ober­ent­fel­den