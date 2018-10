Bedient wird der far­bige 3,5-Zoll-Bildschirm per Fin­ger­tipp, seit­lich sind Tasten und Dreh­regler ange­bracht. Je ein externes und ein internes Mikrofon für die Frei­sprech­ein­rich­tung gehört zum Lie­fer­um­fang.

Die Navi­ga­tion kennt die Strassen in 27 euro­päi­schen Län­dern und kann Abzweige in 32 Spra­chen ansagen. Mit fünf Designs passt sich das Radio an diverse Innen­räume an.