Jason Haller erhält ein Zuhause!

In seiner letzten Aus­gabe berich­tete der Land­an­zeiger über die beson­ders tra­gi­sche Geschichte des Grä­ni­chers Jason Haller, der nach einer miss­ra­tenen Ope­ra­tion im Uni-Kin­der­spital beider Basel für immer im Roll­stuhl sitzt. Er wohnt zur­zeit in Rei­nach im Alters­heim und möchte län­ger­fristig wieder nach Hause. «Mir gefällts zwar da recht gut, aber das Alters­heim ist sehr abge­legen und über­dies an einem steilen Hang, so dass ich mit dem Roll­stuhl nicht weit komme», sagt Jason zu seiner jet­zigen Wohn­si­tua­tion. Der Grä­ni­cher hat seine Schick­sals­schläge vor­bild­lich hin­ge­nommen und sich immer wieder auf­ge­rafft. Auch jetzt sitzt man einem auf­ge­stellten jungen Mann gegen­über, der erstaun­lich opti­mis­tisch wirkt. Er lässt sich nicht ein­fach bedienen, son­dern will mög­lichst selb­ständig sein und geht auch arbeiten. Diese Arbeit in der Stif­tung «Orte zum Leben» in Ober­ent­felden gefällt ihm sehr gut. Er inter­es­siert sich dort auch immer wieder für neue Tätig­keiten, die ihn for­dern.