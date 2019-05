Jede Woche frisches Gemüse und Obst aus der Saisonbox

Ver­schie­de­ne Stand­bei­ne geben Sicher­heit

Ein­mal pro Woche, jeweils am Frei­tag, belie­fert Bau­er Ruch sei­ne Kund­schaft. Auch eine Lie­fe­rung jede zwei­te oder drit­te Woche ist mög­lich. «Pepe­ro­ni, Feder­kohl, ver­schie­de­ne Toma­ten­sor­ten, Ran­den, Schwarz­wur­zel, Lauch, Spi­nat und vie­les mehr. Was in die Box kommt, gibt die Jah­res­zeit vor, es kann aber auch jeder Kun­de wün­sche zur Befül­lung der Box anbrin­gen. Drei ver­schie­de­ne Grös­sen, Small, Medi­um und Lar­ge sind im Ange­bot. Die Prei­se rei­chen von 20 bis 45 Fran­ken. Alex­an­dra Ruch erläu­ter­te einen wei­te­ren Vor­teil der Sai­son­box: »Für uns spiel­te bei der Ent­schei­dung für die Sai­son­box auch die Öko­lo­gie eine ent­schei­den­de Rol­le. Die ein­zi­ge Ver­packung besteht aus den wie­der­ver­wend­ba­ren Boxen.« Kar­tof­feln und Karot­ten gehö­ren zur Grund­aus­stat­tung. Zusätz­lich zum Gemü­se kann man bei den Ruch’s auch Mehl, Brot, Eier und Äpfel dazu bestel­len «Es heisst nicht nur Sai­so­nal, son­dern auch Regio­nal», mein­te Fabi­an Ruch und wei­ter: «Was wir in unse­rem Betrieb nicht sel­ber pro­du­zie­ren, dür­fen wir im Umkreis von 15 Kilo­me­ter dazu­kau­fen, um den Wün­schen der Kund­schaft gerecht zu wer­den.»

Ein Abo für die Natur

Klin­gelt der Bau­er an der Haus­tür und sei­ne Kund­schaft ist nicht zu Hau­se, platz­iert er die Box an einen vor­be­stimm­ten, schat­ti­gen Ort. In der Box befin­det sich zusätz­lich eine gefro­re­ne 1,5-Liter-Wasserflasche. So bleibt der Inhalt gut gekühlt in der sehr gut iso­lie­ren­den Box selbst bei hohen Tem­pe­ra­tu­ren frisch. Wer sich ger­ne gesund ernährt, wer auch ger­ne weiss wo sein Gemü­se wächst und wer zudem den per­sön­li­chen Kon­takt zum Lie­fe­ran­ten schätzt, soll­te sich ein­mal auf der Web­sei­te der Fami­lie Ruch umse­hen.

www. suhrental.saisonbox.ch