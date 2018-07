Junge Partei feiert Geburtstag

Am Samstag fei­erten die Grün­li­be­ralen des Kan­tons Aargau ihr 10-jäh­riges Bestehen im Natur­freun­de­haus in Mägenwil. Der Anlass star­tete mit einer Wan­de­rung der Bünzaue ent­lang bis hin zum Natur­freun­de­haus in Mägenwil.

Dort erwar­tete die Mit­glieder ein wun­der­bares Grillbuffet zube­reitet von der Stif­tung Domino. Grün­dungs­smit­glieder sowie ehe­mals Par­tei­prä­si­denten Felix Jenni und Andreas Mahler wussten viel Span­nendes über die Grün­dung der Partei zu berichten.