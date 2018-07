Jungreh Opfer eines Hundes?

Erfreut über einen -wun­der­schönen Tag wollte ich kürz­lich einem Arbeits­kol­legen die Staf­fel­ba­cher Sand­stein­höhlen zeigen. Dazu fuhren wir in Staf­fel­bach Rich­tung Schüt­zen­haus. Da kam uns eine Frau ent­gegen. Wir fuhren langsam, damit mög­lichst wenig Stras­sen­staub auf­wir­belte. Etwas nach­denk­lich machte mich die Tat­sache, dass die Frau wohl eine Hun­de­leine auf sich trug, aber weit und breit kein Hund zu sehen war. Ich sagte noch zum Kol­legen: «Wo ist wohl der Hund dieser Frau?» Nun, wir haben das abge­hakt und mar­schierten dann Rich­tung Sand­stein­höhlen, um diese zu besu­chen und zu foto­gra­fieren. Was wir da aller­dings antrafen, stockte unser Blut in den Adern. Ein junges, regungs­loses Reh lag vor den Höhlen. Das Reh war bereits tot, wir konnten nicht mehr helfen. Scho­ckiert foto­gra­fierten wir statt der Sand­stein­höhlen das tote Klein­tier. Dabei kam mir die Frau mit der Hun­de­leine in den Sinn. Natür­lich ist es nur eine Ver­mu­tung, dass ihr Hund hinter dieser Tier­tra­gödie steckt. Ziem­lich sicher steckt aber ein Hund dahinter. Wie dem auch sei, die Frau fanden wir bei der Rück­kehr nicht mehr und der Hund hat sich natür­lich längst aus dem Staub gemacht. Was uns bleibt, ist hiermit eine wei­tere War­nung her­aus­zu­geben. Dabei weisen wir darauf hin, dass das lei­nen­lose Führen von Hunden im Wald bis 31. Juli strafbar ist.

Viele ein­hei­mi­sche Wild­tiere pflanzen sich in den Früh­lings­mo­naten fort. Wäh­rend dieser «Brut- und Setz­zeit» werden Hun­de­halter in einigen Kan­tonen dazu ver­pflichtet, ihre Hunde im Wald an der Leine zu führen.