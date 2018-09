Kanal K erhielt Radio Award

Den Swiss­Mu­si­cOnAir-Award gibt es seit 2017. Der Ver­band Sonart will mit dem Preis ein posi­tives Zei­chen setzen und aus­zeichnen, was vor­bild­lich ist. Kanal K wurde aus­ge­wählt, weil das Pro­gramm sich nicht nur durch einen hohen Anteil ein­hei­mi­scher Musik aus­zeichnet, son­dern auch durch seine Viel­sei­tig­keit, sti­lis­ti­sche Offen­heit und die Spe­zi­al­sen­dungen, in denen lokale Bands ihr Schaffen prä­sen­tieren können. In der Mess­pe­riode 2016 hatte Kanal K laut der SUISA zudem die höchste Anzahl Minuten für Schweizer Pro­duk­tionen (Urhe­be­rInnen). Sonart möchte mit dem Preis auf die spe­zi­ellen Leis­tungen der UNIKOM-Radios (nicht-gewinn­ori­en­tierte Radios) hin­weisen.

Die Sta­tionen leisten enorm viel und sind in der Medien- und Kul­tur­land­schaft nicht mehr weg­zu­denken.