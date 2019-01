Kasinoparking in neuem Glanz

Der Präsi­dent der Miteigen­tümer­schaft des Kasinopark­ings brachte es in seinen Worten auf den Punkt: «Aus einem dun­klen Loch wurde eine mod­erne helle Garage.» Man muss allerd­ings wis­sen, dass das Kasinopark­ing einst ein­er anderen Funk­tion diente. Anfangs der 80er Jahre wurde es als Zivilschutzan­lage gebaut und dann als Park­ing genutzt. Ide­al war das natür­lich nicht, da man heute kaum mehr zwei so unter­schiedlichen Zweck­en dienen kann ohne Kom­pro­misse. Wie dem auch sei, das ist Ver­gan­gen­heit. Wie Siegrist auch aus­führte, war der Weg bis zur Real­isierung des Umbaus recht steinig und lang. Der Startschuss erfol­gte erst nach einem Bun­des­gericht­sentscheid. Dank gebührt in diesem Zusam­men­hang auch der Cred­it Suisse, die ans Konzept glaubte und einen 3-Mil­lio­nen-Kred­it bewil­ligte. Ins­ge­samt wur­den 4,3 Mil­lio­nen ins «neue» Parkhaus investiert.